Der Bud Light Aufstand

Es geht nicht ums Bier…. auch, wenn heute Tag des Bieres ist.

Die Tagesschau brachte vor einigen Tagen einen Beitrag über einen skurrilen Aufstand in den USA, der sich gegen den Hersteller der beliebten Biermarke „Bud Light“ richtete und in einem Aufruf zum Boykott des Bieres mündete. Der Grund ist eine (temporäre) Kooperation der Biermarke mit dem Transgender-Star Dylan Mulvaney. Der Konzern Anheuser-Busch sei nun mit heftiger Kritik und Boykottaufrufen aus den Reihen der politischen Rechten konfrontiert, attestiert die Tagesschau und insinuiert, dass der seltsame Deal ausschließlich bei Trump-Anhängern für Empörung sorgt.

Dass diese simple Behauptung zu kurz greift, erklärt Mike Whitney im anschließenden Text. Bitte nehmen Sie nicht Anstoß an der derben Sprache, in welcher der Text verfasst wurde. Ich kenne diese Sprache. Es ist die Sprache meines Großvaters, eines klassenbewussten Arbeiters, der zwei Kriege erlebt und anschließend hart im Kohlerevier geschuftet hat, um seine 6-köpfige Familie zu ernähren. Sein liebstes Feierabendbier war das gute tschechische Budweiser.

Auch der Netzaktivist LION Media befasst sich mit dem Thema und liefert eine treffende Zusammenfassung des Marketing-Super-Gaus, welcher mehr als deutlich die Macht der Konsumenten aufzeigt, selbst börsennotierten Unternehmen nachhaltige Denkzettel zu verpassen. Nutzen wir diese Macht – überall dort, wo Indoktrination, Umerziehung und geistig-kulturelle Verblödung überhand nehmen.

https://www.unz.com/mwhitney/the-bud-light-revolt/

Angepisste Patrioten wehren sich gegen die „woke“ Indoktrination

von Mike Whitney, 20.04.2023, übersetzt von FritzTheCat

Budweiser ist nicht nur jene Firma, die unser Bier herstellte. Sie ist jene Firma, die angeblich unsere Werte teilte. Jetzt können wir sehen, dass das alles gequirlte Scheiße war. Warum sind Menschen so wütend über die Bud Light Werbung? Ist es, weil diese Menschen engstirnige Fanatiker sind, die Transgender-Leute hassen?

Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich verbringen die meisten Menschen wenig Zeit damit, über Transgender nachzudenken. Es ist einfach nicht ihr Ding.

Der Grund, warum Menschen wütend sind, ist, dass sie sich von der Firma betrogen fühlen, die ihr Bier herstellt. Darum geht es. Sie spüren, dass diese Firma sie auslacht und mit Verachtung behandelt. Und die Menschen mögen es nicht, ausgelacht zu werden. Das macht sie fuchsig. Darum hat Kid Rock mit seiner AR-15 drei Kisten Bud Light zerballert, das Video war im Internet ein Hit. Er war nicht wegen der Transgender-Leute angepisst. Er war wegen Budweiser angepisst.

Konzerne wie Anheuser-Busch geben viel Geld dafür aus, um herauszufinden „wer ihr Bier kauft“. Und sie wissen bereits, wer ihre Kunden sind – das ist eine Tatsache. Es sind die patriotischen Arbeiter mit einer 40 Stunden Woche, die Sport und die Jagd lieben und am Sonntag zur Kirche gehen. Das ist die demografische Gruppe, die Bud Light kauft, und die Werbung der Firma zielt typischerweise auf diese Gruppe ab.

Also warum sollte sich der Konzern mit einem Transgender-TikToker zusammentun, mit dem sich die einfachen Arbeiter nicht nur nicht identifizieren, sondern der ihnen den Kauf ihres Bieres vergällt? Warum tun sie das?

Ein Teil der Antwort ist, dass sie einfach keinerlei Respekt für jene Leute haben, die ihr Produkt kaufen. Das ist unter Konzerneliten gang und gäbe. Wenn man ihnen erst mal die heuchlerische Public Relation Maske vom Gesicht reißt – dann erkennt man, dass diese Vorstandsbonzen nicht anders sind als alle anderen Eliten, die den Rest von uns für „verachtenswert“ (Hillary Clintons Ausdruck) oder „Schnorrer“ (wie Mitt Romney sagt) halten. Das ist die Wahrheit. So fühlen sie wirklich.

In diesem Fall haben sie entschieden, eine Transgender-Berühmtheit zu verwenden, von der sie wussten, dass es einen Aufruhr entfachen würde. Sie wussten, dass ein Auftritt von Dylan Mulvaney ihre Kunden beleidigen würde, dem Absatz und dem Börsenkurs schaden würde. Aber sie zogen das trotzdem durch, weil sie dachten, sie seien schlauer als wir und weil sie ihre „woke“ Agenda vorantreiben wollen. Jetzt wollen sie uns glauben machen, das Ganze sei ein „großer Fehler“ gewesen.

Budweiser bekommt eine moderne Lehrstunde in amerikanischer Geschichte

Aber man erkennt, dass es kein Fehler war, denn zwei Wochen nach Mulvaneys Auftritt in den Sozialen Medien startete Budweiser eine neue Werbekampagne, die all jene patriotischen Bilder auftischte, die eindeutig auf ihre ehemaligen Kunden ausgerichtet sind. Mit anderen Worten: sie bekamen eine Scheiß Angst und gingen zur „Schadenskontrolle“ über. Der neue Werbeclip ist so emotional manipulativ wie nur möglich, und er zielt auf jene Leute ab, die sie gerade verhöhnt haben, damit sie ihnen ihre woke Agenda in den Rachen schieben können.

Das Ganze ist nur ein weiterer Beweis, dass Budweiser wusste, wer ihr Bier trinkt und welche Sachen sie schätzen. Sie wussten was sie taten, als sie Mulvaney benutzten, aber sie haben ihn trotzdem benutzt, weil ihr übergeordnetes Ziel für sie wichtiger war, auch wenn sie damit ihren treuesten Kunden in den Rücken fielen.

Kritiker auf der linken Seite sagen, dass die wütende Reaktion auf den Mulvaney-Clip beweist, dass Konservative transphobe Fanatiker sind. Aber das stimmt gar nicht. Wenn es Budweiser ernst meinen würde mit der Beförderung von Empathie und Verständnis für Transgender, dann hätten sie Mulvaney sagen lassen, dass „ein gemeinsames Bier mit Freunden helfen kann, das Vertrauen und die Toleranz gegenüber Menschen zu stärken, die anders sind als wir selbst.“ Das wäre die „sozial verantwortliche“ Vorgehensweise gewesen. Und sind es nicht gerade diese Leute, die uns ständig über „soziale Verantwortlichkeit“ belehren?

Aber das taten sie nicht, denn sie wollen kein Vertrauen und Verständnis aufbauen. Stattdessen filmten sie Mulvaney, wie er in einer Badewanne wie eine alberne Teenagerin herumblödelt, an einem Bud Light nippt und dabei Schaumblasen in die Kamera bläst. Der Zweck dieser Übung war nicht, bei den Zuschauern Empathie aufzubauen, sondern jene Menschen, die ihr Bier kaufen, lächerlich zu machen und sie zu zwingen, irgendeinem Idioten zuzusehen, wie er in einer Badewanne Grimassen schneidet. Das war eindeutig die Absicht: die treuen Bud Light Kunden so weit zu beleidigen, dass sie nie wieder ihr stinkendes Bier kaufen. Kann man ihnen dafür einen Vorwurf machen?

Das ist es. Sie „reiben es uns unter die Nase“ (Ron DeSantis), denn darum geht es: jene Verachtenswerten, die ihr Bier trinken, zu erniedrigen. Zu zeigen, was die Firma wirklich von ihnen hält. Es ist ein kompletter Verrat.

Ron DeSantis hat recht: Das ist das wahre Ziel; „das Land zu verändern… die Politik zu verändern, und die Kultur zu verändern.“

Das Ganze ist Teil des selben Phänomens, das unsere Medien durchdringt, unsere Politik, unsere Erziehung, und sogar unser Gesundheitswesen.

Das alles zielt darauf ab, die traditionellen Institutionen zu untergraben, die Werte, die religiösen Ansichten, die Herrschaft des Rechts, und natürlich den Patriotismus. Das Ganze muss weggewischt werden, damit auf den Trümmern der Verfassungsrepublik eine neue Weltordnung errichtet werden kann. Das ist der Masterplan und viele Menschen haben es bereits durchschaut. Es sollte niemanden überraschen, dass der derzeitige CEO hinter dem Mulvaney-Fiasko ein „ehemaliger CIA Spion“ ist.

Hier eine kurze Zusammenfassung aus dem Daily Wire:

„Der CEO von Anheuser-Busch, dessen Versuch, das Debakel um Dylan Mulvaney von Bud Light aus der Welt zu schaffen, so schal war wie ein Bier, das zu lange in der Sonne stand, war ein CIA-Spion, bevor er den Brauerei-Riesen leitete. Brendan Whitworth arbeitete früher als Offizier im CIA-Zentrum für Terrorismusbekämpfung, wo er Informanten rekrutierte und betreute, bevor er eine Führungskraft in der Privatwirtschaft wurde. Laut dem Official Board….war Whitworth von 2001 bis 2006 Offizier im CIA-Zentrum für Terrorismusbekämpfung, wo er sich auf die Rekrutierung und den Umgang mit menschlichen Quellen mit Zugang zu wichtigen Informationen spezialisierte, die terroristische Bedrohungen verhinderten und störten“, so sein inzwischen entferntes Linkedin-Profil.“ („Anheuser-Busch CEO Behind Failed Bud Light ‚Apology‘ Is A Former CIA Spy Handler“, The Daily Wire)

Überrascht?

Solltet Ihr nicht sein.

Glaubt Ihr wirklich, dass all diese verrückten und beispiellosen Ereignisse der letzten Jahre – wie Russia-Gate, die Amtsenthebung von Trump, die BLM-Unruhen, das Fiasko vom 6. Januar, die Covid-Hysterie, die Lockdowns, die Impfvorschriften, die von der Regierung eingeführte Zensur, die fragwürdigen Präsidentschaftswahlen, das Niederbrennen von Lebensmittelfabriken, das Entgleisen von Zügen, die Angriffe auf das Stromnetz, die Drag-Queen-Shows für Schulkinder, die wahnsinnige Fokussierung auf Geschlechterfragen und glitzernde öffentliche Schauprozesse – dass das nur zufällige Ereignisse sind, die sich spontan in einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen ereignen? Oder glaubt Ihr, dass wir eine heimlich orchestrierte Operation (eine PsyOp) erleben, die von Agenten des Staates im Auftrag ihrer elitären Wohltäter durchgeführt wird?

Das Debakel um Dylan Mulvaney passt perfekt zu dieser übergreifenden Destabilisierungs-Operation, die darauf abzielt, so viel Anarchie wie möglich zu erzeugen. Es stammt direkt aus dem Drehbuch der CIA. Seht euch diesen kurzen Auszug aus einem Artikel vom Saker an:

„Anarchische, willkürliche Gewalt sollte die Lösung sein, um einen solchen Zustand der Instabilität herbeizuführen und so ein völlig neues System zu ermöglichen, eine globale autoritäre Ordnung. Yves Guerin-Serac, der ein offener Faschist war, wäre nicht der erste, der Taktiken unter falscher Flagge einsetzte, die den Kommunisten angelastet und zur Rechtfertigung einer strengeren polizeilichen und militärischen Kontrolle durch den Staat verwendet wurden….“ („Operation Gladio: Der geheime Krieg der NATO für den internationalen Faschismus“, The Saker)

Ich wiederhole: Die erste Phase der politischen Aktivität sollte darin bestehen, jene Bedingungen zu schaffen, die die Schaffung von Chaos in allen Strukturen des Regimes begünstigen… Diese Zerstörung des Staates muss unter dem Deckmantel der (kommunistischen) Aktivitäten durchgeführt werden…. Die öffentliche Meinung muss so polarisiert werden, dass wir (Anm.d.Ü.: wir, die autoritäre Ordnung) als das einzige Instrument dargestellt werden, das die Nation retten kann.“

Mit anderen Worten: Das Ziel der Operation besteht darin, alle sozialen Beziehungen und Interaktionen vollständig zu stören, Gefühle der Unsicherheit, Polarisierung und des Terrors zu kultivieren, eine Gruppe zu finden, die zum Sündenbock für den breiten gesellschaftlichen Zusammenbruch gemacht werden kann, und sich dann als die beste Wahl zur Wiederherstellung der Ordnung zu präsentieren. Das ist der Weg zu einer autoritären Regierung, wie sie unsere milliardenschweren Eliten für uns alle auf Lager haben.

Das ist der Grund, warum diese Megakonzerne uns dieses „woke“ Geschwafel aufzwingen. Es ist alles Teil des Plans.

Woke bedeutete ursprünglich „wachsam gegenüber Rassenvorurteilen und Diskriminierung“, aber der Begriff hat sich zu einem intoleranten säkularen Dogma entwickelt, das effektiv dazu benutzt wurde, die freie Meinungsäußerung zu zensieren, rechtsstaatliche Verfahren zu untergraben (Me Too), jeden zu beseitigen, der von der akzeptierten linken Doktrin abweicht, und die christlichen Grundprinzipien anzugreifen, auf denen das Land aufgebaut wurde. Die globalistischen Eliten benutzen das Woke-Phänomen als Abrissbirne, um unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Traditionen, unsere religiösen Überzeugungen, unsere Denkmäler, unsere Helden und unsere Gründer zu zerstören. Sie wollen unseren Idealismus durch Gefühle von Scham, Demütigung und Schuld ersetzen. Sie wollen unsere Vergangenheit, unsere kollektiven Werte, unser Erbe, unser Bekenntnis zur persönlichen Freiheit und die Idee von Amerika selbst auslöschen. Sie wollen alles dem Erdboden gleichmachen und auf den Trümmern ihre neue Ordnung errichten. Das ist es, was wirklich vor sich geht.

Der Bud-Aufruhr ist ein entscheidender Wendepunkt in dem andauernden Krieg gegen das amerikanische Volk. Er deutet darauf hin, dass der Widerstand allmählich wächst und dass die Menschen bereit sind, ihr Land zurückzuerobern.

Es wird höchste Zeit.

Michael Whitney ist ein geopolitischer und sozialer Analyst mit Sitz im US-Bundesstaat Washington. Seine Karriere als unabhängiger Bürgerjournalist begann 2002 mit einem Engagement für ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden.

