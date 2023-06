Aufstieg und Fall eines russischen Oligarchen

Die Kremlführung hat entschlossen gehandelt, um der Androhung eines bewaffneten Aufstandes durch den russischen Oligarchen und selbsternannten „Gründer“ der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, zu begegnen.

In einer Reihe von Videos, die am Freitag veröffentlicht wurden, behauptete Prigoschin, dass die Rechtfertigungen der russischen Regierung für die militärische Intervention in der Ukraine auf Lügen beruhen. Er beschuldigte das russische Verteidigungsministerium unter Minister Sergej Schoigu, „die Gesellschaft und den Präsidenten zu täuschen und uns zu erzählen, dass es eine verrückte Aggression aus der Ukraine gäbe und dass sie planten, uns mit der gesamten NATO anzugreifen“. Er behauptete, die regulären russischen Streitkräfte hätten Raketenangriffe auf die Wagner-Truppen durchgeführt und dabei eine „große“ Zahl von Menschen getötet.

Prigozhin erklärte: „Der Rat der Kommandeure des PMC Wagner hat eine Entscheidung getroffen – das Übel, das die militärische Führung des Landes bringt, muss gestoppt werden.“ Er schwor, nach Moskau zu marschieren und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Föderale Sicherheitsdienst FSB (früher KGB) sprach von einer „bewaffneten Rebellion“; Wagners Hauptquartier in St. Petersburg wurde versiegelt; die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass „dieses Verbrechen mit einer Freiheitsstrafe von 12 bis 20 Jahren geahndet wird“.

In einer Ansprache an die Nation am Samstag um 10.00 Uhr Moskauer Zeit verurteilte Präsident Wladimir Putin die Entwicklungen aufs Schärfste, bezeichnete sie als „bewaffnete Meuterei“ und rief zur „Konsolidierung aller Kräfte“ auf. Putin zog eine Parallele zum Aufstand in Petrograd (St. Petersburg) im Februar 1917, der zur bolschewistischen Revolution und einem langwierigen Bürgerkrieg mit massiver westlicher Militärintervention, einschließlich der Vereinigten Staaten, führte, „während alle möglichen politischen Abenteurer und ausländischen Kräfte von der Situation profitierten, indem sie das Land zerrissen, um es zu spalten“.

Er versprach: „Wir werden auch entschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Lage in Rostow am Don (700 km südlich von Moskau, wo sich Prigoschin mit Wagner-Kämpfern befindet) zu stabilisieren. Es bleibt schwierig, die Arbeit der zivilen und militärischen Behörden wird faktisch blockiert.“ Putin schwor, dass diejenigen, „die eine militärische Meuterei organisiert und vorbereitet haben, die gegen ihre Kameraden zu den Waffen gegriffen und Russland verraten haben“, bestraft werden. Bezeichnenderweise erwähnte Putin den Namen Prigoschin mit keinem Wort.

Diese Konfrontation bahnt sich seit mehreren Monaten an und ist auf Spannungen in den Arbeitsbeziehungen zwischen den Wagner-Truppen und dem russischen Verteidigungsministerium, Prigoschins persönliche Abneigung gegen Verteidigungsminister Schoigu und die russische Führungsspitze, sein aufgeblasenes Ego und seinen übersteigerten politischen Ehrgeiz und sicherlich auch auf seine Geschäftsinteressen zurückzuführen.

Prigoschin hat die rote Linie überschritten, die Putin bekanntlich gleich zu Beginn seiner Herrschaft im Kreml im Sommer 2000 bei einem historischen Treffen im Kreml mit 21 der reichsten Männer Russlands – den raffgierigen „Oligarchen“ – gezogen hat, „die scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht waren und ein spektakuläres Vermögen angehäuft hatten, während das Land um sie herum durch dubiose Geschäfte, offene Korruption und sogar Mord im Chaos versank und die Kontrolle über einen Großteil der russischen Wirtschaft und zunehmend auch über die junge Demokratie übernommen hatten. Bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen erklärte Putin ihnen von Angesicht zu Angesicht, wer in Russland wirklich das Sagen hat.

Putin bot den Oligarchen einen Deal an: „Beugt euch der Autorität des russischen Staates, mischt euch nicht in die russische Staatsführung oder Innenpolitik ein, und ihr könnt eure Villen, Superjachten, Privatjets und Multimilliarden-Dollar-Unternehmen behalten“. In den folgenden Jahren zahlten die Oligarchen, die sich nicht an diese Abmachung hielten, einen hohen Preis. Michail Chodorkowski, der 15 Milliarden Dollar wert ist und einst auf Platz 16 der Forbes-Liste der Milliardäre stand, ist der berühmteste Fall. Er hegte politische Ambitionen und lebt heute im amerikanischen Exil, wo er großzügig amerikanische Think Tanks und russophobe Aktivisten finanziert, die Gift gegen Putin versprühen.

Andererseits sind die „Loyalisten“, die zurückgeblieben sind, stinkreich geworden und leben von den Erträgen des Landes, als ginge es niemanden etwas an. Prigoschin, ein Mann von bescheidener Herkunft, blieb zurück, um zu großem Reichtum zu gelangen. In gewisser Weise symbolisiert er all das, was bei Russlands postsowjetischer Wiedergeburt schrecklich schief gelaufen ist.

Allerdings sind die Grenzen oft fließend, denn selbst diejenigen, die zurückgeblieben sind, haben dafür gesorgt, dass ein erheblicher Teil ihrer Beute in westlichen Ländern, in Banktresoren oder als bewegliches und unbewegliches Vermögen außerhalb des Geltungsbereichs der russischen Gesetze liegt. Das bedeutet, dass die Oligarchen auch sehr anfällig für westliche Erpressung sind. Es überrascht nicht, dass die westlichen Hauptstädte damit liebäugeln, dass die Oligarchen dazu beitragen könnten, das Kreml-Regime von innen heraus zu unterminieren oder eine soziale Implosion herbeizuführen, um Russland zu destabilisieren und seine Kriegsanstrengungen in der Ukraine ins Wanken zu bringen.

Über Prigoschins Vorgeschichte kann man nur spekulieren. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass dieser Mann, dem ein besonders großer Einfluss in den Machtetagen des Kremls zugeschrieben wird, ins Fadenkreuz der westlichen Geheimdienste geraten ist. Prigoschin verfügt über ein Privatvermögen von mindestens 1,2 Milliarden Dollar.

Prigoschin war auch eine Art Pionier, der in den äußerst lukrativen Beruf des Managers einer quasi-staatlichen Firma von Söldnern eingestiegen ist, die ausgebildet und ausgerüstet werden, um als militärische Auftragnehmer an Brennpunkten im Ausland in Ländern zu agieren, in denen Russland wichtige wirtschaftliche, politische oder militärische Interessen hat.

Moskau ist nicht mehr in der Lage, wie zu Sowjetzeiten nationale Befreiungsbewegungen zu fördern. Aber es kann auch nicht unempfindlich gegenüber den Regimewechseln sein, die Russlands westliche Hauptgegner routinemäßig fördern, um ihre geopolitischen Interessen im so genannten Globalen Süden (oder in den ehemaligen Sowjetrepubliken) zu bedienen. So hat Russland einen genialen Dritten Weg gefunden, indem es einen militärischen Flügel geschaffen hat, der ein wenig an die berüchtigte französische Fremdenlegion angelehnt ist. Die Wagner-Gruppe hat sich in der Sahelzone und anderswo in Afrika als Sicherheitsgarant für die etablierten Regierungen als äußerst effektiv erwiesen. Die ehemaligen Kolonialmächte können den afrikanischen Regierungen nicht mehr einfach die Bedingungen diktieren.

Es genügt zu sagen, dass sich die Zähmung von Prigoschin als schwierig erwiesen hat, obwohl der russische Geheimdienst wusste, dass westliche Geheimdienste mit ihm in Kontakt standen. In der Tat wurde sein zunehmend trotziges öffentliches Auftreten zu einer ernsthaften Ablenkung für den Kreml. Eine Möglichkeit ist, dass der russische Geheimdienst ihm eine lange Leine gegeben hat, um sich selbst aufzuhängen. Der Kreml hätte es aber auch vorgezogen, ihn zu beschwichtigen und für die Kriegsanstrengungen zu gewinnen. Putin hat ihn sogar getroffen.

In seiner Ansprache an die Nation hielt sich Putin mit dem Vorwurf zurück, dass bei den aktuellen Entwicklungen eine „ausländische Hand“ im Spiel sei, und verwies darauf, dass „übermäßiger Ehrgeiz und persönliche Interessen zum Verrat geführt haben“. Aber Putin betonte auch ausdrücklich – mehr als einmal –, dass es ausländische Mächte, die Russland feindlich gesinnt sind, sein werden, die letztendlich von Prigoschins Aktivitäten profitieren.

Bezeichnenderweise hat der FSB Prigoschin direkt des Verrats beschuldigt, was nur auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen und mit Putins Zustimmung geschehen konnte. Auch die Tatsache, dass Prigoschins Meuterei mitten in der ukrainischen Offensive stattfindet, als der Krieg kurz vor einem Wendepunkt zu Gunsten Russlands steht, muss sorgfältig abgewogen werden.

Letztendlich wird dieser makabre Versuch einer Meuterei nicht funktionieren. Oligarchen sind in der russischen Öffentlichkeit verhasst. Jegliche westliche Hoffnung auf einen Aufstand in Russland und einen Regimewechsel unter dem Banner eines Oligarchen ist, gelinde gesagt, eine absurde Idee.

Die unmittelbare Herausforderung wird darin bestehen, Prigoschin und seine Hardcore-Kollegen von der Masse der Wagner-Kämpfer zu isolieren. Putin hat den Beitrag der Wagner-Kämpfer im Ukraine-Krieg gelobt. Der charismatische Kommandeur in der Ukraine, General Sergej Surowikin, hat öffentlich an die Wagner-Truppen appelliert, sich den Behörden zu unterwerfen, „bevor es zu spät ist“, in ihre Kasernen zurückzukehren und ihre Probleme friedlich zu lösen. Kurzfristig ist jedoch ein systemischer Ansatz erforderlich, um die Wagner-Gruppe zu integrieren, die sich schließlich im Zermürbungskrieg in Bakhmut bestens bewährt hat.

