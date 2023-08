Die Wurzeln des modernen Öko-Terrorismus

Alle paar Tage hört man von Zügen, die mit Giftmüll beladen sind und in ländlichen Regionen der USA entgleisen, oder von Lebensmittelverarbeitungsanlagen, die in Flammen aufgehen.

Währenddessen schreitet die Propaganda zur Rechtfertigung der Beschlagnahme von Eigentum im Namen des Allgemeinwohls innerhalb der US-Umweltschutzbehörde und der UN-Agenda 2030 voran, während zu wenige darauf achten. Bekennende Malthusianer wie Mark Carney oder der Mitbegründer von Great Reset King Charles III, [ und hier ] propagieren die Idee, dass das Hauptproblem der Menschheit der Klimawandel und die Überbevölkerung sind, die angeblich nur durch eine radikale Reduzierung des Energieverbrauchs, der Nahrungsmittelproduktion und der nationalen Souveränität gelöst werden können.

Anstatt eine Massenbewegung des Widerstands gegen diesen Angriff auf die Menschheit zu finden, haben wir stattdessen die Verbreitung neuer pseudo-spiritueller Doktrinen wie der „Terror Management Theory“ erlebt, die von dem Evolutionspsychiater Sheldon Solomon propagiert wird, der kürzlich in Michael Moores Film „Planet of the Humans“ zu sehen war. In diesem einflussreichen Dokumentarfilm erklärt Solomon:

„Wenn wir Fortschritte machen wollen, was auch immer dieses Wort bedeutet, oder sogar als Lebensform überleben wollen, müssen wir unsere grundlegende Vorstellung davon, wer und was wir sind und was wir schätzen, radikal überarbeiten. Denn die Leute… sowohl auf der Linken als auch auf der Rechten, die glauben, dass wir in der Lage sein werden, mehr Öl zu entdecken oder uns mit Solarpanels in die Zukunft zu versetzen, wo das Leben so ähnlich aussehen wird wie jetzt, nur sauberer und besser. Ich denke, das ist einfach nur wahnhaft… Die einzige Lösung ist im Prinzip, wie Albert Camus es ausdrückte: „Es gibt nur eine Freiheit – sich mit dem Tod abzufinden“, und danach ist alles möglich. Ich finde das geradezu inspirierend.“

In Solomons Weltanschauung sind die Ursachen aller Katastrophen, mit denen die Menschheit konfrontiert ist, letztlich auf unsere religiösen und anderen moralischen Konstrukte zurückzuführen, die wir uns nur ausgedacht haben, um der Tatsache unseres letztlich sinnlosen Lebens und unseres unvermeidlichen Untergangs zu entgehen. Die Lösung besteht also darin, diese zerstörerischen, überholten Überzeugungen durch eine sachdienlichere neue wissenschaftliche Religion zu ersetzen, die auf der begeisterten Umarmung des Todes beruht.

Aber wie kommt man in dieses utopische gelobte Land?

Der neue Film „How to Blow Up a Pipeline“ ist nur eines von vielen populären Massenrekrutierungsinstrumenten, die eingesetzt werden, um die aufgestaute Wut entfremdeter Jugendlicher, die auf einem zerfallenden System sitzen, zu kanalisieren.

Im Fall der Klasse der Öko-Aktivisten, die davon träumen, Pipelines in die Luft zu jagen, oder der Öko-Terroristen, die sich als „technokratische Bürokraten“ ausgeben und in Davos und Basel für den globalen Abbau von Ressourcen werben, ist es erwähnenswert, dass eine Reihe von pseudo-intellektuellen Büchern und von Experten begutachteten soziologischen Aufsätzen eine Voraussetzung für diese unnatürliche Dynamik sind, die die Grundlagen der Zivilisation entweder von unten nach oben oder von oben nach unten einreißt.

Der Film „How to Blow Up a Pipeline“ war selbst ein Produkt des “soziologischen” Buches, das 2021 von dem schwedischen Öko-Terror-Professor Andreas Malm von der Universität Lund veröffentlicht wurde, der eine Karriere als Verfechter der These gemacht hat, dass die einzige Rettung der menschlichen Gesellschaft in der Zerstörung der schmutzigen Energieinfrastruktur liegt, die das moderne Leben erhält.

In einem Artikel im Londoner Guardian aus dem Jahr 2021 schrieb Malm:

„Wir könnten die Maschinen zerstören, die diesen Planeten zerstören. Wenn jemand eine Zeitbombe in Ihrem Haus platziert hat, haben Sie das Recht, sie zu entschärfen… Das ist das moralische Argument, das meiner Meinung nach die Zerstörung des Eigentums an fossilen Brennstoffen rechtfertigt. Das ist etwas völlig anderes als die Schädigung menschlicher Körper, für die es keinen moralischen Grund gibt… Die Tage des sanften Protests sind vielleicht schon lange vorbei“.

Naomi Klein wurde durch ihr 2007 erschienenes Buch „Shock Doctrine“ berühmt, in dem sie die Ursprünge der IWF-Schocktherapie-Politik in den Eingeweiden des CIA MK Ultra aufzeigte, wo die Opfer durch Elektroschocks und andere Formen der psychologischen Kriegsführung systematisch gebrochen wurden. Sie ist ein ironischer Fan von Malm und bezeichnete ihn als „einen der originellsten Denker zum Thema Klimawandel„. Die Tatsache, dass Kleins leidenschaftliches Eintreten für radikales Wachstum und grüne Energiesysteme zu einer mörderischen wirtschaftlichen Schocktherapie für die Erdbevölkerung führen würde, ist eine Ironie, über die die Autorin zu diesem Zeitpunkt noch nicht allzu tief nachgedacht hat.

Auch der kanadische Klimaguru David Suzuki wiederholte Malms These auf einer Veranstaltung der Extinction Rebellion im November 2021 mit den Worten: „Wir stecken tief, tief in der Scheiße. So weit sind wir gekommen, und in der nächsten Phase werden Pipelines in die Luft gesprengt, wenn unsere Führer nicht aufpassen, was passiert.“

In diesem Aufsatz möchte ich mich mit einigen intellektuellen Stars befassen, die zu Prominenz aufgestiegen sind und die Notwendigkeit rechtfertigen, der Zivilisation den Krieg zu erklären, während ich gleichzeitig ihren Einfluss auf eine berüchtigte Figur namens Theodor Kaczynski und das MK-Ultra-Projekt der CIA zurückverfolge, das das größte Versuchskaninchenexperiment in der Geschichte der Menschheit durchgeführt hat und das offiziell von 1953 bis 1974 lief. Abschließend werde ich diese kranke misanthropische Selbstverstümmelung mit einem gesünderen Paradigma von Technologie, Wissenschaft und Regierung kontrastieren.

Der Fall David Skribina, Anwalt des Öko-Terrorismus

In seinen Werken vertritt David Skribina die These, dass die Technologie als eine Naturgewalt, die den Menschen für ihre Ziele benutzt, letztlich aber darauf abzielt, die Menschheit zu versklaven und dann zu ersetzen, von sinnlosen evolutionären Kräften geformt wird.

In einem kürzlich geführten Interview zu diesem Thema hat Skribina dieses Konzept ausdrücklich dargelegt und erklärt:

„Die Technologie schreitet mit einer ungeheuren, autonomen Kraft voran. Der Mensch ist der Ausführende dieser Macht, aber wir können sie nicht wirklich lenken und schon gar nicht aufhalten. In der Tat funktioniert sie wie ein Naturgesetz. Sie schreitet mit einer evolutionären Kraft voran, und deshalb steuern wir auf eine Katastrophe zu… Die Technologie ist wie eine Welle, die sich durch die Erde und das Universum bewegt. Lange Zeit befanden wir uns auf dem Höhepunkt dieser Welle. Jetzt befinden wir uns auf der Abwärtsseite. Die Technologie bewegt sich rasant auf echte Autonomie zu. Unsere Möglichkeiten, sie zu verlangsamen oder umzulenken, schwinden rapide. Wenn die Technologie echte Autonomie erreicht – wir können Kurzweils Singularitätsdatum von 2045 als groben Richtwert nehmen –, dann ist das Spiel für uns vorbei. Wir werden wahrscheinlich entweder mehr oder weniger versklavt oder ausgelöscht. Und dann wird die Technologie ihren fröhlichen Weg ohne uns fortsetzen.“

Die Relevanz von Unabombers Krieg gegen die Technologie

Zugegeben, das ist ein ziemlich beängstigendes Konzept von Technologie. Fast jeder westliche Betrachter wird diese dystopische These aus den Science-Fiction-Filmen 2001: Odyssee im Weltraum, Terminator und The Matrix wiedererkennen. Vielleicht fällt Ihnen auch auf, dass diese Theorie von der dämonischen Kraft der Technologie von Transhumanisten wie Elon Musk, Klaus Schwab oder Yuval Harari geteilt wird (die sich von Skribina nur in Bezug auf die „Lösung“ dieser Tatsache unterscheiden. Während die eine Seite gegen die technologische Zivilisation in den Krieg ziehen will, glaubt die andere Seite, dass der Mensch mit der Technologie verschmelzen muss, um „relevant zu bleiben“).

Nach der Lektüre einiger antitechnologischer Abhandlungen von Dr. Skribina und anderen Kritikern der industriellen Zivilisation war ich überrascht zu entdecken, dass ein bestimmter Name als eine Art moderner Prophet und großer Philosoph auftauchte, nämlich Ted Kaczynski (auch bekannt als der Unabomber). Trotz der Tatsache, dass Kaczynski in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt, weil er im Laufe von 25 Jahren leidenschaftlich gerne ausgeklügelte Bomben an gezielte „Agenten des industriellen Fortschritts“ verschickt und dabei drei Menschen getötet und Dutzende verletzt hat, hat er seit seiner Verhaftung im Jahr 1996 ein übermenschliches Netzwerk von Brieffreunden mit buchstäblich Tausenden von Aktivisten und Intellektuellen in der gesamten westlichen Welt unterhalten.

Skribina selbst korrespondiert seit 2003 ausgiebig mit Kaczynski und hat Kaczynskis Technologietheorien über ein Jahrzehnt lang in seinen Unterricht eingebracht und das Vorwort zu Kaczynskis Buch „Technological Slavery“ von 2010 geschrieben. Im Jahr 2016 bezeichnete Skribina Kaczynski sogar als „Prophet und potenziellen Retter der Menschheit und des Planeten“.



Der Grund für Kaczynskis Umbenennung vom Terroristen zum aufgeklärten Intellektuellen hatte viel mit einem 35.000 Wörter umfassenden Manifest „Industrial Society and Its Future“ (Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft) zu tun, das 1995 in The Washington Post und The New York Times veröffentlicht wurde (eine offensichtliche Bedingung für sein Versprechen, mit dem Morden aufzuhören).

Obwohl einige Führungskräfte von The Washington Post kein gutes Gefühl bei dieser Vorstellung hatten, schaltete sich kein Geringerer als der Leiter des FBI direkt ein, um die Veröffentlichung des Manifests zu gewährleisten.

Skribina beschrieb die Strategie des Propheten wie folgt:

„Kaczynski hat getötet, um den nötigen Bekanntheitsgrad zu erlangen, der nötig war, um das Manifest in die Öffentlichkeit zu bringen. Und es hat funktioniert. Als es veröffentlicht wurde, verkaufte die Washington Post an diesem Tag etwa 1,2 Millionen Exemplare – immer noch ein Rekord. Er schmiedete einen Plan, führte ihn aus und veranlasste dadurch Millionen von Menschen, sich mit dem Problem der Technologie auf eine Weise auseinanderzusetzen, wie sie es zuvor nicht getan hatten.“

Das Manifest verhalf dem zerrissenen ehemaligen MK-Ultra Menschenversuch sofort zu intellektuellem Ruhm, denn er wurde zu einem öko-anarchistischen Volkshelden, der nicht mehr als zutiefst kranker Misanthrop, sondern als Prophet seiner Zeit angesehen wurde.

Ted Kaczynski baute seine ausgeklügelte große Theorie auf einem einfachen Axiom auf, das im Wesentlichen „Technologie“ mit „bösem Krebs“ gleichsetzte. Dieses Axiom wurde mit der folgenden empirischen Beobachtung begründet: Die menschliche Zivilisation und der damit verbundene Anstieg der Bevölkerungszahlen hätten sich in den vergangenen mehreren tausend Jahren ohne den technischen Fortschritt (d.h. die Entdeckung und Anwendung von Techniken, die das Leben der Menschen verbessern sollten) nicht entwickeln können.

Nun gut. Soweit kein Problem.

Leider unterstellte Kaczynski dann a priori und ohne den geringsten Beweis, dass ALLE derartigen technologischen Fortschritte nur auf Kosten von 1) der Freiheit der Menschen und 2) der Zerstörung der Natur möglich sind. Wenn wir diesen Prozess in einem Diagramm darstellen würden, sähe es in etwa so aus:

Nur um das klarzustellen: Kaczynski und seine Jünger haben keine Rücksicht auf den Missbrauch der Technologie durch Torheit, Korruption oder böse Absichten genommen. Die Anhänger dieser Formel glauben auch an die unbewiesene ursprüngliche Existenz des wilden vorindustriellen Menschen und folgen damit dem Gedankengut von Rousseaus Doktrin des edlen Wilden. Trotz zahlreicher Beweise für Kriege zwischen Stämmen, Kannibalismus und sogar Umweltzerstörung durch vorindustrielle Zivilisationen ziehen es diese Theoretiker vor, ihre anthropologische Weltanschauung an Filmen wie Avatar und Fern Gully auszurichten.

Alle Beweise dafür, dass Technologie, industrielles Wachstum und Kohlenwasserstoffenergie zu einer Verbesserung der Lebensqualität geführt haben, werden völlig ignoriert. Ebenso werden alle Beweise ignoriert, die zeigen, dass industrielle Aktivitäten mit gesunden Ökosystemen einhergehen.

Die Grafik wurde generiert von Alex Epstein und dargestellt in Human Flourishing and Energy Progress:

In seiner Abhandlung stellt Kaczynksi ausdrücklich fest, dass die Menschheit und unsere technologischen Schöpfungen nicht von Ideen oder freiem Willen gesteuert werden, sondern vielmehr von mysteriösen, geistlosen Kräften, die von reinem, kaltem Utilitarismus ohne kausale Absichten oder Ideen beseelt sind. Kaczynski erklärt:

„Das System existiert nicht und kann nicht existieren, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Vielmehr ist es das menschliche Verhalten, das verändert werden muss, um den Bedürfnissen des Systems zu entsprechen. Das ist die Schuld der Technik, denn das System wird nicht von einer Ideologie, sondern von einer technischen Notwendigkeit geleitet.“

In einem Brief aus dem Jahr 1998 an seinen Brieffreund Derrick Jenson (der, wie wir bald feststellen werden, eine wichtige Rolle in unserer Geschichte spielt), schrieb Kaczynski:

„Ich stimme Ihnen zu, dass die Zivilisation ein Fluch ist und beseitigt werden sollte – wenn möglich. Aber im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht zuversichtlich, dass die Zivilisation in einer einigermaßen nahen Zukunft untergehen wird. Schon allein die Beseitigung des technisch-industriellen Systems ist sehr problematisch, und wir müssen uns bis zum Äußersten anstrengen, um sicherzustellen, dass dies auch geschieht. Deshalb bin ich mit Ihrer Aussage, dass es „unsere Hauptaufgabe“ sei, dafür zu sorgen, dass die Zivilisation „mit einem Minimum an Kosten für das menschliche Leben“ untergeht, überhaupt nicht einverstanden. Ich denke, wir haben einen verzweifelten Kampf vor uns, und wenn wir uns zurückhalten, werden wir sicher verlieren.“

In demselben Brief an Jensen machte Kaczynski seine malthusianischen Neigungen deutlich:

„Wenn wir uns jemals von diesem System befreien wollen, müssen wir die Konsequenzen tragen. Die menschliche Rasse wird durch das Feuer gehen müssen. Wenn eine Spezies zu zahlreich wird, erreicht sie in der Regel einen Punkt, an dem sie einen plötzlichen Zusammenbruch ihrer Population erleidet, sei es durch Verhungern, eine Epidemie oder was auch immer. Für die menschliche Rasse sollte das gleiche Gesetz gelten.“

Da Kaczynski ein Anhänger von Thomas Malthus ist, wollen wir sehen, wie der „große Ökonom“ den Umgang mit der nutzlosen Klasse der Gesellschaft sah. In seinem „Essay on Population“ von 1799 schrieb Malthus:

„Wir sollten die Vorgänge der Natur, die diese Sterblichkeit hervorbringen, erleichtern, anstatt uns töricht und vergeblich zu bemühen, sie zu behindern; und wenn wir die zu häufige Heimsuchung durch die schreckliche Form des Hungers fürchten, sollten wir die anderen Formen der Zerstörung, zu denen die Natur uns zwingt, eifrig fördern. In unseren Städten sollten wir die Straßen enger machen, mehr Menschen in die Häuser drängen und die Rückkehr der Pest fördern.“

Der Hohepriester des britischen Empire und Sozialingenieur Thomas Malthus und sein „Gesetz“ der Überbevölkerung (rechts). Wenn die menschliche Bevölkerung beometrisch wächst, behauptete Malthus, dass sich die Ressourcen arithmetisch auffüllen, was zu einer unvermeidlichen Krise führt, die nur eine wissenschaftliche Elite vernünftig bewältigen kann.

Wie Kaczynski und die Oligarchen in Davos einer Meinung sind

Es sollte nicht überraschen, dass die von Kaczynski gemachten Ausführungen zur Überbevölkerung den Worten des ehemaligen Präsidenten des World Wildlife Fund (WWF), Philip Mountbatten, ähneln, der 1981 in einem Interview mit dem Magazin People erklärte:

„Das menschliche Bevölkerungswachstum ist wahrscheinlich die größte langfristige Bedrohung für unser Überleben. Wenn es nicht eingedämmt wird, steht uns eine große Katastrophe bevor – nicht nur für die natürliche Welt, sondern auch für die menschliche Welt. Je mehr Menschen es gibt, desto mehr Ressourcen werden sie verbrauchen, desto mehr Umweltverschmutzung werden sie verursachen, desto mehr Kämpfe werden sie austragen. Wir haben keine andere Wahl. Wenn es nicht freiwillig kontrolliert wird, wird es unfreiwillig kontrolliert werden.“

Damals hatte Prinz Philip eng mit dem Vizepräsidenten des WWF und Mitbegründer des WEF, Maurice Strong, zusammengearbeitet, der diese kranke Vision aufgriff, als er 1990 über einen „Roman, den er gerne schreiben würde“, nachdachte:

„Was wäre, wenn eine kleine Gruppe von Staats- und Regierungschefs der Welt zu dem Schluss käme, dass die Hauptgefahr für die Erde von den Handlungen der reichen Länder ausgeht? Und wenn die Welt überleben soll, müssten diese reichen Länder ein Abkommen unterzeichnen, das ihre Auswirkungen auf die Umwelt verringert. Werden sie das tun? Die Schlussfolgerung der Gruppe lautet „Nein“. Die reichen Länder werden es nicht tun. Sie werden sich nicht ändern. Um den Planeten zu retten, beschließt die Gruppe also: Ist es nicht die einzige Hoffnung für den Planeten, dass die industrialisierten Zivilisationen zusammenbrechen? Liegt es nicht in unserer Verantwortung, dies herbeizuführen?“

Dennis Meadows, Mitglied des Weltwirtschaftsforums und Mitverfasser des berüchtigten Berichts „Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome aus dem Jahr 1972 (der auch von Maurice Strong mitverfasst wurde), hat in einem Interview im Februar 2022 seine Hoffnungen auf eine „saubere“ Reduzierung der Weltbevölkerung auf ein nachhaltiges Niveau ausführlich dargelegt:

„Ich hoffe, dass dies auf zivilisierte Art und Weise geschieht. Ich meine, auf eine nicht-öffentliche Weise. Ein friedlicher Ansatz, aber Frieden bedeutet nicht, dass alle fröhlich sind. Aber es bedeutet sicherlich, dass der Weg mit anderen Mitteln begangen wurde, nicht mit Gewalt, und das meine ich. Im Moment gibt es 7 Milliarden Menschen, aber wir werden 1 Milliarde Menschen haben. Wir müssen jetzt zurückgehen. Ich hoffe, das geschieht langsam und gleichmäßig.“

Ich nehme an, dass Meadows‘ Wunsch nach einer „langsamen und gleichmäßigen“ Tötung ihn etwas ethischer erscheinen lässt als die ungeduldigeren Methoden der Öko-Terroristen, die Kaczynski gewählt hat, aber von einem rational objektiven Standpunkt aus betrachtet, ist der Unterschied zwischen den beiden Männern rein kosmetisch.

Eine Milliarde ist die magische Zahl, auf die sich Meadows und andere Computermodellierungs-Oligarchen stürzen, die vermutlich ein begrenztes Maß an Freiheit für die menschlichen Weidekühe in dieser so genannten „grünen“ schönen neuen Welt rechtfertigen würde.

Was hat nun der Brieffreund des Unabombers, Derrick Jensen, in den Jahren nach seinem Briefwechsel mit dem Unabomber getan?

Derrick Jensen’s Deep Green Resistance

Jensen wurde nicht nur selbst zu einem Guru der Ökologiebewegung und veröffentlichte 50 Bücher zur Förderung des Öko-Aktivismus, sondern war 2011 auch Mitbegründer der in Kalifornien ansässigen Öko-Anarchie-Bewegung „Deep Green Resistance„, die bis nach Kanada vorgedrungen ist.



Jensens vom Unabomber inspirierte Widerstandsbewegung befürwortet die vollständige Zerstörung großer Infrastrukturen auf der ganzen Welt, um die Natur vor der Menschheit zu retten, und beschreibt in einem Abschnitt mit dem Titel „Decisive Ecological Warfare“ (Entscheidende ökologische Kriegsführung) ihre Techniken für den Einsatz von „above grounders“ und „below grounders“:

„Die „above grounders“ (die „Überirdischen“) würden sich für den Aufbau nachhaltiger und gerechter Gemeinschaften einsetzen, wo auch immer sie sich befinden, und würden sowohl direkte als auch indirekte Maßnahmen ergreifen, um die schlimmsten Auswüchse der Machthaber einzudämmen, die Verbrennung fossiler Brennstoffe zu reduzieren und für soziale und ökologische Gerechtigkeit zu kämpfen. In der Zwischenzeit würden die „below grounders“ (die „Untergrundkämpfer“) begrenzte Angriffe auf die Infrastruktur, insbesondere die Energieinfrastruktur, durchführen, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe und die industrielle Aktivität insgesamt zu verringern. Die allgemeine Stoßrichtung dieses Plans würde darin bestehen, durch selektive Angriffe den Zusammenbruch gezielt zu beschleunigen.“

Auf der Website von Deep Green Resistance wird eine fünfstufige Strategie für die above and below grounders beschrieben:

Strategie A: Direkte militante Aktionen gegen die industrielle Infrastruktur, insbesondere die Energieinfrastruktur.

Strategie B: Unterstützung und Beteiligung an laufenden Kämpfen für soziale und ökologische Gerechtigkeit; Förderung der Gleichheit und Untergrabung der Ausbeutung durch die Machthaber.

Strategie C: Verteidigen Sie das Land und verhindern Sie die Ausbreitung der industriellen Abholzung, des Bergbaus, der Bauindustrie usw., damit mehr intaktes Land und Arten übrig bleiben, wenn die Zivilisation zusammenbricht.

Strategie D: Aufbau und Mobilisierung von Widerstandsorganisationen, die die oben genannten Aktivitäten unterstützen, einschließlich dezentraler Ausbildung, Rekrutierung, logistischer Unterstützung usw.

Strategie E: Wiederherstellung einer nachhaltigen Subsistenzgrundlage für menschliche Gesellschaften (einschließlich mehrjähriger Polykulturen für Nahrungsmittel) und lokalisierte, demokratische Gemeinschaften, die die Menschenrechte achten.

In einem Rekrutierungsvideo aus dem Jahr 2011 erläutern verschiedene Anhänger und Priester des Deep Green Cult, darunter Jensen selbst, ihre Gründe für den Krieg gegen die moderne Zivilisation. Einer der Anhänger der Sekte, der in den DGR-Rekrutierungsvideos eine wichtige Rolle spielt, erklärt freimütig, dass er von Leuten aus dem Militär angeleitet wird:

„Der Grund, warum wir wissen, dass diese Strategie funktionieren kann, ist, dass wir mit Leuten sprechen, die mit dem Militär zu tun hatten… und sie sagen uns, dass es eine klassische Technik ist, kritische Knotenpunkte der Infrastruktur anzugreifen, die in der Geschichte hunderte oder sogar tausende Male verwendet wurde, um große Konflikte und insbesondere asymmetrische Konflikte zu gewinnen.“

Fragen sich diese Öko-Terroristen, warum das amerikanische Militär sie bei der Ausbildung zum Öko-Terrorismus unterstützt? Oder sagen sie sich vielleicht dasselbe wie die ukrainischen Nazis oder die ISIS-Terroristen, die im Rahmen ihrer heiligen Kriege ebenfalls militärische Unterstützung und Ausbildung durch die USA erhalten. Haben diese Öko-Terroristen den Verdacht, dass sie als Schachfiguren auf einem geopolitischen Schachbrett eingesetzt werden, oder denken sie tatsächlich: „Wir nehmen von ihnen, was wir kriegen können, aber wir haben immer noch die Kontrolle“?

Die Deep Green Resistance verfügt auch über eine Nachrichtenseite mit einem eigenartigen Abschnitt mit dem Titel „Underground Action Calendar„, der ausdrücklich eine Liste von über hundert Fällen erfolgreicher Öko-Terroranschläge gegen verschiedene Eisenbahn- und Energieinfrastruktursysteme in ganz Amerika und Europa enthält. In den einleitenden Bemerkungen der Webseite heißt es:

„Der Underground Action Calendar soll den Einsatz von militanten und Untergrundtaktiken im Kampf für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit bekannt machen und normalisieren. Wir nehmen hier eine Vielzahl von Aktionen aus Kämpfen auf der ganzen Welt auf, insbesondere solche, bei denen Militante die Infrastruktur angreifen, weil wir glauben, dass diese Art von Aktion notwendig ist, um die Zivilisation zu demontieren.“

Nachstehend finden Sie eine kleine Auswahl erfolgreicher Sabotageaktionen:

Die vollständige Liste ist hier abrufbar.

Above und Below Grounders

In den letzten zwei Jahren kam es in Nordamerika und Europa zu einer Vielzahl von Explosionen in Lebensmittel-Verarbeitungsanlagen, Getreidespeichern und zu Zugentgleisungen. Ist diese Zerstörung auf „Untergrund“-Öko-Terror-Kampagnen zurückzuführen?

Sicherlich haben „above grounders“ wie Mark Carney und andere Davos-Kreaturen einen nicht unerheblichen Teil des Schadens am Unterstützsystem der Menschheit angerichtet, indem sie Central Banker Climate Compacts (Klimapakte der Zentralbanker) durchgesetzt haben, um „schmutzige Kohlenwasserstoff-Energie zu drosseln, Moratorien für die Kernenergie in ganz Europa zu verkünden und den Zusammenbruch agroindustrieller Betriebe durch drakonische Düngemittelquoten zu überwachen.

Gavin Newsom aus Kalifornien hat kürzlich bewiesen, dass er mit den besten Öko-Terroristen tanzen kann, indem er über $500 Millionen an Steuergeldern ausgab, um vier Wasserkraftwerke zu zerstören, um die Bevölkerung Kaliforniens zu reduzieren, die Wüsten zu befreien und den Flüssen ihre unveräußerlichen Menschenrechte zurückzugeben. Wenn dabei ein paar tausend Landwirte ums Leben kommen, kann das nur als Segen gewertet werden.

In den USA wurden in den letzten zehn Jahren über 1.951 Dämme abgerissen, davon 57 im Jahr 2021. Während viele Schaulustige diese Wiederherstellung der Natur befürworten, ist die Zerstörung von Leben durch die Verringerung der Nahrungsmittelproduktion und bezahlbarer Elektrizität verheerend.

Der Verzehr von Insekten scheint keine Grenzen zu kennen, denn die kanadische Regierung hat stolz die größte Grillenfarm der Welt eingeweiht und gleichzeitig der konventionellen Landwirtschaft den Kampf angesagt, indem sie die Nahrungsmittelproduktion bis 2030 um 30 % reduzieren will.

In den USA fließt mit Bidens Infrastrukturgesetz von 2023 mehr Geld in „geeignete“ grüne Energiequellen, die von so geringer Qualität sind, dass die Produktionsmittel der Menschheit zusammenbrechen werden, was den Tod von Millionen von Menschen weltweit zur Folge haben wird – und das nach der Sabotage der Nord Stream 2-Pipeline durch die US-Regierung.

Der seltsame Fall von Extinction Rebellion

Neben Deep Green Resistance hat sich in England eine weitere Organisation namens Extinction Rebellion aus dem zynischen Sumpf entrechteter jugendlicher Energie und milliardenschwerer Bevormundung entwickelt.

Obwohl sie oberflächlich betrachtet für Gewaltlosigkeit eintreten, werden die tieferen ideologischen Motive durch die Worte des Mitbegründers der Extinction Rebellion, Roger Hallam, deutlich, der am 4. Februar 2019 bei einer Veranstaltung von Amnesty International Folgendes gesagt hat: „Wir werden die Regierungen zum Handeln zwingen. Und wenn sie es nicht tun, werden wir sie stürzen und eine Demokratie schaffen, die ihren Zweck erfüllt. Und ja, einige werden dabei sterben.“

Als die Mitglieder anfingen zu fragen, wie die Einnahmen von Extinction Rebellion von Milliardären (die das von ihnen so verachtete kapitalistische System beherrschen) mit ihrem Modus Operandi zusammenpassen, tröstete Hallam seine Armee von Ökokriegern, indem er erklärte, dass die Oligarchen auch Gefühle haben und ebenfalls unter Klimadepression leiden:

„Wir haben es mit Menschen zu tun, die nachts weinen, genau wie wir. Wir wollen nicht, dass sie Selbstmord begehen. Nein! Wir wollen, dass sie uns anrufen und uns die eine Million Pfund geben.“

In einer von Dean Andromedas durchgeführten EIR-Studie für 2019 wurde ein ausführlicher Überblick über die Finanzierungsquellen von Extinction Rebellion erstellt. Andromedas schreibt:

„Laut Dokumenten von Extinction Rebellion, die von Breitbart News erworben wurden, führt George Soros, der Mega-Spekulant und Finanzier so vieler No-Good-Organisationen (NGOs), die Liste der öko-ängstlichen Spender von XR an, obwohl der Betrag, den er gegeben hat, in dem entsprechenden Dokument geschwärzt wurde. Andere europäische Gelder kamen von der Children’s Investment Fund Foundation, die nicht weniger als 121.140 £ (etwa 155.000 $) spendete. Dabei handelt es sich um die Stiftung des berüchtigten, geldgierigen Londoner Hedgefonds The Children’s Investment Fund Management, der von Sir Chris Hohn gegründet und geleitet wird. Vorstandsvorsitzende dieser Stiftung, die über ein Vermögen von über 2 Milliarden Pfund verfügt, ist Kate Hampton, die auch stellvertretende Vorsitzende der wichtigen European Climate Foundation und Vorstandsmitglied des Carbon Disclosure Project (CDP) ist.“

Eine weitere Mitbegründerin von Extinction Rebellion ist Gail Bradbrooke, die früher für King Charles‘ Business in the Community/Responsible Business Network gearbeitet hat, das heute ein integrierter Teil des World Economic Forum ist.

Ein weiterer Schirmherr von Extinction Rebellion ist der erbliche Adelige Lord Anthony St. John, Handelsbankier und Direktor mehrerer Bergbauunternehmen in Südafrika. Lord St. John ist nicht nur stellvertretender Vorsitzender der All Party Parliamentary South Africa Group im House of Lords, sondern auch ein führender Schirmherr von Television for the Environment. Dieses Projekt wurde 1984 vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und dem World Wildlife Fund-UK ins Leben gerufen. Das UNEP wurde vom Davoser Mitbegründer Maurice Strong ins Leben gerufen, der auch Vizepräsident des WWF war. Seit 2011 ist der Präsident des World Wildlife Fund kein geringerer als der ehemalige Prinz (und jetzt König) Charles selbst.

Neben Peter Merian (Direktor der Basler Börse) und Marcelo Cavalho de Andrade, Präsident der Earth Council Alliance (ECA), ist St. John auch Mitglied des Beirats von „Successful Green“. Die ECA selbst wurde 1992 von Maurice Strong gegründet.

Natürlich bekennt sich Extinction Rebellion zum friedlichen, gewaltfreien Widerstand gegen das System, genau wie Deep Green Resistance, aber das hat sie nicht davon abgehalten, dazu aufzurufen, die Flugfelder des Flughafens Heathrow mit Drohnen zu besetzen, um die Fluglotsen zu stören und Tausende von Passagieren in Lebensgefahr zu bringen.

Darauf wäre Ted Kaczynski stolz gewesen, denn seine ersten terroristischen Versuche waren eine Bombe, die 1979 in einem Passagierflugzeug nicht detoniert ist.

Das hat sie auch nicht davon abgehalten, ein nicht verhandelbares Netto-Null-Ziel für alle Regierungen bis zum Jahr… 2025 festzulegen (d.h. eine 85%ige Beseitigung aller Kohlendioxidemissionen innerhalb der nächsten zwei Jahre). Dieses irrationale Ziel wird tatsächlich als eine Forderung betrachtet, die, wenn sie erfüllt würde, zu einem massiven Tod von Menschen weltweit führen würde.

MK Ultra und eine Welt-Regierung

In einer Ausgabe von The Atlantic vom Juni 2000 hat Alston Chase über Kaczynskis MK-Ultra-Erfahrung als Teil einer Gruppe von 22 Opfern geschrieben, die aufgrund ihrer hohen Intelligenz ausgewählt wurden:

„Vom Herbst 1959 bis zum Frühjahr 1962 führten Harvard-Psychologen unter der Leitung von Henry A. Murray an zweiundzwanzig Studenten ein beunruhigendes und aus heutiger Sicht ethisch nicht vertretbares Experiment durch. Um die Anonymität dieser studentischen Versuchskaninchen zu wahren, nannten die Experimentatoren die einzelnen Personen nur mit Codenamen. Einer dieser Studenten, den sie „Lawful“ nannten, war Theodore John Kaczynski, der später als „Unabomber“ bekannt werden sollte und der im Laufe von siebzehn Jahren sechzehn Paketbomben an Wissenschaftler, Akademiker und andere Personen verschickt oder geliefert hat, wobei drei Menschen getötet und dreiundzwanzig verletzt wurden.“

Alston wies in dem Atlantic-Artikel auch darauf hin, dass Henry A. Murray, Vorsitzender der Abteilung für soziale Beziehungen in Harvard, selbst ein fanatischer Anhänger der Weltregierung war und die „Wissenschaft“ nutzte, um die Natur der Menschheit zu verändern, während er für das OSS, die CIA und die Rockefeller Foundation gearbeitet hat. In einem Brief an seinen Mitglobalisten Lewis Mumford erklärte Murray:

„Die Art von Verhalten, die von der gegenwärtigen Bedrohung gefordert wird, beinhaltet eine Transformation der Persönlichkeit, wie sie in der Menschheitsgeschichte noch nie so schnell stattgefunden hat; eine davon ist die Transformation des Nationalen Menschen in einen Weltmenschen.“

Eine wichtige Information, die in dem Bericht des Magazins Atlantic ausgelassen wurde, war, dass Murray nicht nur davon besessen war, die Menschheit umzuprogrammieren, sondern auch eng mit den MK-Ultra-Akteuren Margaret Mead und Gregory Bateson zusammenarbeitete, die ihr Projekt der „Umprogrammierung des Menschen“ mit Hilfe von LSD und Psilocybin vorantrieben.

In einer Ausgabe des Londoner „Guardian“ vom 22. Juni 2000 hieß es dazu:

„In den späten 50er Jahren … interessierte sich Murray sehr für Halluzinogene, einschließlich LSD und Psilocybin. Und bald nachdem Murrays Experimente an Kaczynski und seinen Klassenkameraden begonnen hatten, kehrte Timothy Leary 1960 nach Harvard zurück und begann mit Murrays Segen seine Experimente mit Psilocybin.“

Hier bezog sich der Autor auf Murrays Unterstützung für Learys Harvard-Psilocybin-Project, das von 1960-62 lief (nicht zufällig in der gleichen Zeit, in der Kaczynski seine drogengestützte Verwandlung durchlief) und bei dem mit einer großen Zahl von studentischen Versuchskaninchen experimentiert wurde und das direkt von Sidney Gottlieb von MK Ultra beaufsichtigt wurde.



Wie aus einem mathematischen Genie ein Versuchskaninchen der CIA und dann ein Öko-Terrorist wurde

„In seiner Autobiographie beschrieb Leary, der den Rest seines Lebens der Förderung halluzinogener Drogen widmete, Murray als „den Zauberer der Persönlichkeitsbeurteilung“, der als OSS-Chefpsychologe militärische Experimente zur Gehirnwäsche und Natriumamytal-Verhöre überwacht hatte. Murray bekundete großes Interesse an unserem Drogenforschungsprojekt und bot seine Unterstützung an.“

In einem Vortrag von 1991 mit dem Titel „From Psychedelics to Cybernetics“ beschrieb Leary seine Einstellung zum Harvard-Programm zur Umgestaltung der menschlichen Natur mit den Worten:

„Im Jahr 1960 wurde ich an die Harvard University eingeladen und erhielt von ihr eine Lizenz. Sie baten mich, nach Harvard zu kommen, um neue Wege der Verhaltensänderung zu entwickeln. Ha-ha! Ich wusste nicht, und sie wussten sicherlich auch nicht, dass diese Einladung eine Chance war, wirklich Veränderungen in der menschlichen Psyche herbeizuführen.“

Timothy Leary war von Aldous Huxley, mit dem der Harvard-Professor jahrelang zusammenarbeitete, für die Umrüstung der Menschheit auf eine neue, drogenbasierte heidnische Religion angeworben worden. Leary beschrieb 1983 seine Interaktion mit Huxley, als die beiden diese letzte Revolution planten:

„Wir sind gegen das jüdisch-christliche Bekenntnis zu einem Gott, einer Religion, einer Realität angetreten, das Europa seit Jahrhunderten und Amerika seit unseren Gründungstagen verflucht hat. Drogen, die den Geist für mehrere Realitäten öffnen, führen unweigerlich zu einer polytheistischen Sicht des Universums. Wir spürten, dass die Zeit für eine neue humanistische Religion, die auf Intelligenz, gutmütigem Pluralismus und wissenschaftlichem Heidentum beruht, gekommen war.“

Damit dieses neue wissenschaftliche Heidentum die Verschmutzung von 2.000 Jahren jüdisch-christlicher Zivilisation abwaschen kann, müssen natürlich einige Dinge abgebrannt werden.



Drei führende MK-Ultra-Gurus, die Amerikas gegenkulturelle Revolution geprägt haben, von links nach rechts: Henry A. Murray, Aldous Huxley und Timothy Leary

Kybernetik und die „Wissenschaft der Eugenik“

Es lohnt sich, daran zu denken, dass diese Social-Engineering-Programme, die die menschliche Natur umschreiben und einen globalen Reset der Zivilisation herbeiführen sollen, auf den ideologischen Grundlagen der Kybernetik (der Wissenschaft der Kontrolle) beruhen, die von den Gefolgsleuten von Lord Bertrand Russell unter der Führung von Russells Schüler Norbert Wiener entwickelt wurde. Timothy Leary und Bateson waren selbst Anhänger der Kybernetik.

In Gregory Bateson, Cybernetics and the Social/Behavioral Sciences (Gregory Bateson, Kybernetik und die Sozial- und Verhaltenswissenschaften) erörtert Dr. Lawrence S. Bale Batesons führende Rolle bei den Macy-Konferenzen zur Kybernetik nach dem Zweiten Weltkrieg und verweist auf seine führende Rolle bei der Gestaltung und Einbringung dieses neuen Kontrollsystems in die Anthropologie:

„Gregory Bateson machte sich die Konzepte und das Vokabular der Kybernetik zu eigen, weil dieses interdisziplinäre Gebiet eine strengere Formulierung theoretischer Belange bot, mit denen er sich in seiner Arbeit bereits befasst hatte. Tatsächlich bietet Batesons Biografie zahlreiche Belege dafür, dass ein systemischer Ansatz in der Biologie und den Verhaltenswissenschaften für ihn kein fremdes Konzept war, lange bevor er zum ersten Mal auf die kybernetische Theorie stieß.“

Wie dieser Autor in „The Revenge of the Malthusians and the Science of Limits“ (Die Rache der Malthusianer und die Wissenschaft der Grenzen), das auf Unlimited Hangout veröffentlicht wurde, dargelegt hat, war es die Kybernetik, die nach 1945 zum auserwählten Kanal für die „Reform“ der Eugenik wurde, und zwar mit demselben faulen Wein, der von Hitler ungenießbar gemacht und in neue Weinschläuche verpackt wurde.

Im Rahmen dieser neuen „Wissenschaft“ wurden Regelungssysteme, die früher mit der Entfaltung der menschlichen Kreativität und der Verteidigung der Freiheit verbunden waren, zu Instrumenten der Kontrolle.

Nach dem Zweiten Weltkrieg forderten die Kybernetiker, die Menschheit nach dem Vorbild eines binären Computersystems mit Rückkopplungsschleifen zu modellieren, das von einem zentralen Kommandozentrum gesteuert wird. Dies wäre eine Summe von Teilen, in der nichts Metaphysisches wie „Seelen“, „Würde“, „Gott“ oder „Gerechtigkeit“ eine zulässige Rolle innerhalb des geschlossenen Systemprozesses spielen würde. Diese wurden als „unwissenschaftliche“ Abstraktionen behandelt und nichts weiter.

Es sollte auch erwähnt werden, dass dieses System die treibende Kraft für die vielköpfige Monstrosität war, die 1954 von Sir Julian Huxley als „Transhumanismus“ bezeichnet wurde, der seinen erblichen Herren auch als Pate der modernen Naturschutzbewegung diente, indem er 1947 die International Union for the Conservation of Nature und 1961 den World Wildlife Fund gründete. Die Tatsache, dass Huxley in dieser Zeit auch amtierender Präsident der British Eugenics Society war, sollte ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden.



Führende britische Influencer der „kreativen Klasse“, die sich selbst als Alphas bezeichnen. Links: Julian und Aldous Huxley und rechts Thomas Huxleys Star-Protégé Herbert George Wells. Alle drei haben ihr Leben dem Ziel gewidmet, neue nachchristliche Religionen zu schaffen, die einer Herren-Sklaven-Gesellschaft entsprechen.

Die durch die Kybernetik ermöglichte zentrale Befehlsstruktur hatte bereits in dem von H.G. Wells von der Fabian Society 1938 erdachten „the “World Brain” („Weltgehirn“) ihren Ausdruck gefunden.

In seinen „Anticipations“ („Erwartungen“) von 1901 hatte Wells bereits seine große Vision für die Menschheit diktiert, indem er diese eugenisch geprägte Weltregierung als „eine neue Republik“ bezeichnete:

„Die neue Ethik wird das Leben als ein Privileg und eine Verantwortung betrachten, nicht als eine Art nächtliche Zuflucht für niedere Geister aus der Leere; und die Alternative zum richtigen Verhalten zwischen einem vollen, schönen und effizienten Leben wird der Tod sein. Für eine Vielzahl verachtenswerter und dummer Kreaturen, angstgetrieben und hilflos und nutzlos, unglücklich oder hasserfüllt glücklich inmitten schmutziger Schande, schwach, hässlich, ineffizient, geboren aus zügellosen Begierden und sich vermehrend und vermehrend durch schiere Inkontinenz und Dummheit, werden die Männer der Neuen Republik wenig Mitleid und noch weniger Wohlwollen haben.“

In Aldous Huxleys „Brave New World“ („Schöne neue Welt“) war dies das transhumane Kontrollsystem, das über allen Alphas, Betas und Deltas aus dem Reagenzglas stand und durch die Figur des Mustapha Mond repräsentiert wurde.

Bei der Beschreibung des Showdowns zwischen dem „im Mutterleib geborenen“ Shakespeare-Außenseiter John Savage und Aldous‘ Figur Mustapha Mond wird der Kern des oligarchischen Programms in seiner transparentesten Form deutlich (natürlich sicher versteckt hinter dem Deckmantel der „Fiktion“):

„‘Eine neue Theorie der Biologie‘, so lautete der Titel der Abhandlung, die Mustapha Mond gerade zu Ende gelesen hatte. Er saß eine Weile da und runzelte nachdenklich die Stirn, dann nahm er seinen Stift zur Hand und schrieb quer über die Titelseite: ‘Die mathematische Behandlung des Zweckbegriffs durch den Autor ist neu und höchst genial, aber ketzerisch und, was die gegenwärtige Gesellschaftsordnung betrifft, gefährlich und potentiell subversiv. Nicht zu veröffentlichen.‘ … Schade, dachte er, als er seinen Namen darunterschrieb. Es war ein meisterhaftes Werk. Aber sobald man anfing, Erklärungen in Bezug auf den Zweck zuzulassen – nun, man wusste nicht, was das Ergebnis sein könnte. Es war die Art von Idee, die die unruhigeren Gemüter unter den höheren Kasten leicht dekonditionieren konnte – sie dazu bringen, ihren Glauben an das Glück als das höchste Gut zu verlieren und stattdessen zu glauben, dass das Ziel irgendwo jenseits liegt, irgendwo außerhalb der gegenwärtigen menschlichen Sphäre, dass der Zweck des Lebens nicht die Aufrechterhaltung des Wohlbefindens [als die niederen Formen des Glücks und des Komforts] ist, sondern eine Intensivierung und Verfeinerung des Bewusstseins, eine Erweiterung des Wissens. Was, so überlegte der Kontrolleur, durchaus wahr sein könnte. Aber unter den gegebenen Umständen nicht zulässig.“

Hier liegt der Knackpunkt für jene „wissenschaftlichen Manager“, die die Gesellschaft nach „wissenschaftlichen Grundsätzen“ kontrollieren wollen, und hier liegt auch das Kernproblem, das der arme Ted Kaczynski und seine über die transatlantische Welt verstreute Armada ideologischer Öko-Anarchistenklone nicht begreifen können. Die „IDEE“ von Wissenschaft und Technologie, der diese oligarchischen „wissenschaftlichen Sozialingenieure“ verpflichtet sind, ist eine Schimäre. Es ist eine Idee, die nur innerhalb der perversen Elfenbeinturm-Abstraktionen existiert, die keinen Einfluss auf die Natur der Systeme haben, die sie wie Götter regieren wollen.

Das anhaltende Problem der Entdeckungen für Oligarchisten

Eine Entdeckung, die im Kopf einer Marie Curie, eines Dimitri Mendelejew, eines Benjamin Franklin oder eines Max Planck gemacht wurde, hat den einzigartigen Effekt, dass sie neue Sphären des Potenzials schafft, sich zu bewegen, zu entdecken und in qualitativer Hinsicht zu wachsen, was vor ihren Entdeckungen unmöglich gewesen wäre.

Vor der Entdeckung der Elektrizität beispielsweise waren die Grenzen des Wachstums der Menschheit und die damit verbundene „Tragfähigkeit“ ganz anders als diejenigen im 19. Jahrhundert nach deren Entdeckung.

Nachdem die Entdeckung gemacht und anderen mitgeteilt worden war, wurde eine neue Macht möglich, diese Kraft zu nützlichen Zwecken zu lenken, und es konnten neue Erfindungen gemacht werden.

Bald wurden Nachrichten, die früher Monate für die Übermittlung über den Ozean brauchten, in Sekundenschnelle übermittelt, und die Produktion nützlicher Güter begann in einer Weise, die sich niemand vor dem 19. Jahrhundert hätte erträumen können. Mehr Menschen konnten einen höheren Lebensstandard aufrechterhalten, und die Lebenserwartung, die in den USA vor 1850 unter 40 Jahren lag, stieg bis 2019 auf durchschnittlich 79 Jahre an.

Bildunterschrift: Entgegen der landläufigen Meinung ist das geometrische Wachstum der menschlichen Bevölkerung seit der Goldenen Renaissance kein Beweis dafür, dass die Menschheit ein Krebsgeschwür ist, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass wir, wenn wir Entdeckungen machen und die Macht der Ideen in Form von…

Im Gegensatz zu den Theoretikern von Kaczynski und seinen Gefolgsleuten hat diese Tendenz kein „Eigenleben“ als eine dämonische Kraft, sondern ist das Ergebnis eines intensiven moralischen Kampfes um Ideen und der freien Entscheidung von Individuen, für ihre Prinzipien zu leben und sogar zu sterben.

Wenn eine imperiale Meisterklasse von Eliten das System unter einer unipolaren Weltregierung beherrschen würde, wie es das britische Empire angestrebt hatte, dann wäre die Anwendung von Technologie von diesen perversen Absichten durchdrungen, die Massen zum Nutzen einiger weniger zu zerstören und zu versklaven.

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde dieses heimtückische System besser als „Britisches System“ der sozialen Ordnung verstanden, das von Persönlichkeiten wie Jeremy Bentham, dessen Hedonistisches Kalkül (Hedonistic Calculus) das Rückgrat der heutigen Behavioristischen Ökonomen bildete, und Thomas Malthus, dessen „Gesetz der Überbevölkerung“ die Grundlage für die „düstere Wissenschaft“ des utilitaristischen Kults des Transhumanismus bildete, definiert wurde. Der britische Liberalismus von Adam Smith, David Ricardo und John Stuart Mill förderte die Vorstellung, dass der „Wert“ in hedonistischen Impulsen wie „billig kaufen, teuer verkaufen“ und der Vermeidung von Schmerzen zur Maximierung des Vergnügens begründet ist. Man stellte sich vor, dass unsichtbare Hände die hedonistischen Impulse des Marktes lenken, und man erwartete von den nationalen Regierungen, dass sie sich selbst kastrieren, indem sie ihre Rechte aufgeben, das nationale Bankwesen, den Protektionismus oder die Regulierung des Privatkapitals für das allgemeine Wohl einzusetzen.

Bildunterschrift: Britische vs. amerikanische Methoden der Schuldentilgung. Während das britische Empire seine Logik des geschlossenen Systems (auch bekannt als Malthusianismus) nutzte, um jede Unze Blut aus einer toten Kuh herauszuholen, wie in ihrer Politik der Aushungerung Indiens durch Freihandel (links), versuchte die amerikanische Schule, die Wohlstandsproduktion der Nation als Ganzes durch Schutzzölle und gelenkte Kredite zu steigern, die der Welt in der Hundertjahrfeier-Ausstellung 1876 präsentiert wurden (rechts).

Hinter den Theorien, die im Elfenbeinturm der globalen Universitäten entwickelt wurden, führte die reale Anwendung dieses Systems zur systematischen Zerstörung von Nationen überall dort, wo es angewandt wurde, und zu einem weltweiten Netz von Abhängigkeiten unter der Kontrolle der Londoner City und der British East India Company.

Im Rahmen des britischen Freihandels und der malthusianischen Bevölkerungsgesetze wurden indische Textilien systematisch zerstört und der „chinesische Drache“ einem Programm des massenhaften Opiumkonsums unterworfen, das das 19. Jahrhundert befleckt hat. Nachdem diese beiden Ziele brutalisiert worden waren, übernahm die Londoner City schnell die Kontrolle über die weltweiten Textilhersteller, die einen Hauptexportmarkt für Baumwolle aus den Sklavenplantagen des Südens schufen, und eine neue Sucht begann: die Sucht nach dem leichten Geld, das aus der billigen Sklavenarbeit auf den amerikanischen Plantagen stammte. Diese Proto-Globalisierung etablierte ein globales, geschlossenes System der Kontrolle über alle Nationen durch Cash Cropping, Freihandel, Spekulation und Drogen.

Um 1840 waren mehr als 20 % der britischen Bevölkerung in der Textilindustrie beschäftigt, und zwar unter menschenunwürdigen Bedingungen, die Charles Dickens in seiner Geschichte zweier Städte und anderen Schriften beschrieben hat. In der Zwischenzeit kaufte Großbritannien 80 % der in den Sklavenstaaten der USA produzierten Baumwolle auf und förderte damit eine Abhängigkeit von Sklavenarbeit, die sich in keiner Weise von dem System der Abhängigkeit unterscheidet, das von der Weltbank und dem IWF in den Tagen der Globalisierung überwacht wird.

Im Gegensatz zu diesem räuberischen System skizzierte Abraham Lincolns Wirtschaftsberater Henry C. Carey ein anderes Konzept von Weltsystemen, das den Wert in der Schöpfungskraft jedes einzelnen Bürgers und jedes einzelnen Nationalstaates ansiedelte.

„Zwei Systeme stehen vor der Welt; das eine zielt darauf ab, den Anteil der Personen und des Kapitals zu erhöhen, die mit Handel und Transport beschäftigt sind, und daher den Anteil zu verringern, der mit der Produktion von Waren beschäftigt ist, mit denen gehandelt wird, mit notwendigerweise vermindertem Ertrag für die Arbeit aller; während das andere darauf abzielt, den Anteil zu erhöhen, der mit der Arbeit der Produktion beschäftigt ist, und den Anteil zu verringern, der mit Handel und Transport beschäftigt ist, mit erhöhtem Ertrag für alle, der den Arbeitern gute Löhne und dem Eigentümer des Kapitals gute Gewinne gibt. Der eine sucht die Notwendigkeit des Handels zu erhöhen, der andere die Kraft, ihn zu erhalten. Der eine will den Hindu ausbeuten und die übrige Welt auf sein Niveau herabdrücken, der andere das Niveau der Menschen in der ganzen Welt auf unser Niveau anheben. Das eine strebt nach allgemeinem Krieg, das andere nach allgemeinem Frieden … Das eine ist das englische System; das andere können wir mit Stolz das amerikanische System nennen, denn es ist das einzige, das jemals entwickelt wurde, dessen Tendenz darin bestand, den Zustand der Menschen in der ganzen Welt zu heben und gleichzeitig anzugleichen.“



Lincolns Wirtschaftsberater Henry C. Carey skizzierte eine Wissenschaft des technologischen Fortschritts, die in direktem Gegensatz zum geschlossenen System des „Bevölkerungsmanagements“ der malthusianischen Schule und des britischen Empire im weiteren Sinne stand.

Im Lincoln/Carey-System der amerikanischen Verfassungsökonomie war jede Nation verpflichtet, ihre eigenen lebenswichtigen Bedürfnisse durch Protektionismus, Regulierung und Nationalbankwesen zu decken, wie in Lincoln’s greenbacks zu sehen ist. Interne Verbesserungen durch neue Entdeckungen und eine groß angelegte Infrastruktur ermöglichten es der Menschheit, stets mehr Energie zu erzeugen, als das System verbraucht, und so die Grenzen des Wachstums zu überwinden.

Henry C. Carey griff Malthus auch namentlich an und sagte: „Von allen Erfindungen zur Ausrottung aller christlichen Gefühle und zur Entwicklung der Selbstanbetung, die die Welt bisher gesehen hat, hat keine einen so hohen Rang beanspruchen können wie die, die dem Malthus’schen Gesetz der Bevölkerung zugewiesen wurde und noch immer täglich zugewiesen wird.“

Ein Jahrhundert nach dem Bürgerkrieg nahm auch Präsident Kennedy die Fäulnis der Ideologen des geschlossenen Systems ins Visier, die damals begannen, sich an den Hebeln von Politik und Kultur festzuklammern: „Malthus argumentierte vor anderthalb Jahrhunderten, dass der Mensch, indem er alle seine verfügbaren Ressourcen aufbraucht, für immer an die Grenzen des Lebensunterhalts stoßen würde und die Menschheit damit zu einer unbestimmten Zukunft in Elend und Armut verdammt wäre. Heute können wir hoffen und, wie ich glaube, wissen, dass Malthus nicht ein Naturgesetz, sondern lediglich die damalige Begrenzung wissenschaftlicher und sozialer Weisheit zum Ausdruck brachte.“

Während seiner kurzlebigen Präsidentschaft brachte Kennedy eine Vielzahl von Energie-, Verkehrs- und Raumfahrtprojekten auf dem amerikanischen Kontinent auf den Weg und bot diese Instrumente auch Afrika an, wo er an der Seite der panafrikanischen Führer Kwame Nkrumah und Haile Selassie von Äthiopien gegen den Willen der Stahlinteressen von JP Morgan für den Bau großer Wasserkraftwerke kämpfte.

Diese positive Philosophie des technologischen Wachstums steht im Gegensatz zum menschenfeindlichen Manifest von Morges aus dem Jahr 1961.

Dieses von Sir Julian Huxley verfasste Manifest diente als Verfassung für die neue Ökologiebewegung, die andere Oligarchen wie Prinz Philip und Prinz Bernhardt der Niederlande im selben Jahr ins Leben riefen. Anstatt das Übel zu erkennen, das die Menschheit in dem imperialistischen Ausbeutungssystem missgestaltet, wie es Henry Carey, Lincoln und John F. Kennedy erkannt hatten, versuchte diese erbliche Elite die Welt davon zu überzeugen, dass der technische Fortschritt selbst der eigentliche Feind der Natur sei. Diese oligarchischen Umweltschützer sorgten in den 1960er Jahren für die Ermordung der antimalthusianischen Führer und gründeten gleichzeitig neue Kontrollinstitutionen wie die Bilderberg-Gruppe oder deren Juniorpartner in Davos im Jahr 1971. Solche Organisationen wurden in den folgenden 70 Jahren zu den „Kontrollzentren“ der kybernetisch/transhumanistischen Verwaltung der Menschheit.



Der ideologische Guru des WEF, Yuval Harari, und sein Vorbild, H.G. Wells, versuchten beide, den qualitativen Unterschied zwischen Menschen und anderen Affenformen zu beseitigen.

Diese malthusianischen Kybernetiker forderten, dass die Menschheit durch eine Summe entfremdeter und atomisierter individueller Partikel definiert wird, die alle der Annahme anhängen, dass sie sich entweder 1) an die Realität der unvermeidlichen Beseitigung des freien Willens der Menschheit durch die Technologie anpassen müssen, wie im traurigen Fall des Wells-Anhängers Noah Yuval Harari zu sehen ist, ODER 2) gegen das System (das sie als ihren eigentlichen Feind wahrnehmen) in Form des Unabombers oder von Milliardären finanzierter Aktivisten um Extinction Rebellion und Deep Green Resistance in den Krieg ziehen.

So wie Aldous Huxley sich eine Droge namens „Soma“ und die Unterhaltung mit „Feelies“ gemischt mit lieblosem Sex als zwingende kulturelle Normen vorstellte, an die sich alle Subjekte in seinem dystopischen Roman in einer hedonistischen Welt des Sensualismus anpassen mussten, sollte die LSD- und Psilocybin-Kulturmatrix, der sich Huxley widmete (während er Timothy Leary rekrutierte), in Verbindung mit den neuen Hohepriestern der Kybernetik, die aus MK Ultra hervorgingen, die notwendigen Grundlagen für eine neue Ära des Feudalismus und der vorsätzlichen Entvölkerung bilden.

Der intellektuelle Guru des Weltwirtschaftsforums, Yuval Noah Harari, umriss diese Huxley’sche Sichtweise der angeblich unvermeidlichen Zukunft in einer kürzlich gehaltenen Rede:

„Ich denke, die größte Frage in Wirtschaft und Politik in den kommenden Jahrzehnten wird sein: ‘Was tun mit all diesen nutzlosen Menschen?‘ Ich glaube nicht, dass wir dafür ein wirtschaftliches Modell haben… das Problem ist eher die Langeweile und die Frage, was man mit ihnen machen soll und wie sie einen Sinn im Leben finden können, wenn sie im Grunde bedeutungslos und wertlos sind. Meine beste Vermutung ist im Moment eine Kombination aus Drogen und Computerspielen.“

IDEEN, nicht kalte Nützlichkeit, prägen die Menschheitsgeschichte

Erinnern Sie sich an die Kernannahme von Ted Kaczynski:

„Das System existiert nicht und kann nicht existieren, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Vielmehr ist es das menschliche Verhalten, das verändert werden muss, um den Bedürfnissen des Systems zu entsprechen. Das ist die Schuld der Technik, denn das System wird nicht von einer Ideologie, sondern von einer technischen Notwendigkeit geleitet.“

Mit dieser einfachen Aussage legte Kaczynski die Tatsache offen, die er leugnet:

1) Freier Wille, denn das System, das die Menschheit geformt hat, wächst ausbeuterisch unter seinem systemischen Drang, zu vergewaltigen und zu zerstören, bis Freiheit und Natur verschwunden sind, und, 2) Die kausale Rolle der IDEEN, ob richtig oder falsch, bei der Gestaltung der Geschichte.

So sehr Öko-Terroristen wie der Unabomber, Andreas Malm, David Skribina, Roger Hallam oder Derrick Jensen es auch nicht wahrhaben wollen, ihre Grundannahmen zu Fragen wie Humanität, Technologie und Geschichte sind identisch mit denen von Todeskultisten wie Prinz Philip, Yuval Harari und Maurice Strong.

Während die eine Seite beschlossen hat, sich an die vermeintlichen Folgen des technischen Fortschritts anzupassen und in der entstehenden „schönen neuen Welt“ zu Alphas zu werden, hat die andere Seite einfach beschlossen, das Maximum aus John Savage herauszuholen und alles niederzubrennen.

Diese Wahl war immer eine falsche Dichotomie.

Dies ist genau die Art der „double bind„-Falle, die Gregory Bateson selbst als Grundlage für die Herbeiführung von Schizophrenie bei einer verwirrten Zielgruppe beschrieben hat. Bateson stellte fest, dass die Auswirkungen der Schizophrenie, die (oft mit Hilfe halluzinogener Cocktails) herbeigeführt werden können, dazu führen, dass ein Opfer oft in einen schizophrenen Zustand verfällt, wenn es mit widersprüchlichen Botschaften konfrontiert wird. Zum Beispiel wird uns von klein auf beigebracht, „gut zu anderen zu sein“. Wenn uns Informationen präsentiert werden, die von uns verlangen, dass wir, um gut zu sein, Dinge tun müssen, die das Töten unserer Mitmenschen beinhalten, dann würden wir vorhersehbar eine Form von mentaler Dissonanz empfinden.

Manche Menschen glauben vielleicht, dass sie die Natur vor der Menschheit retten müssen, wie es in Huxleys Morges Manifest steht, indem sie das System von oben beeinflussen, um eine Politik zu fördern, die es rechtfertigt, die industrielle Zivilisation abzuschalten und damit Milliarden von Menschen zu töten.

Andere könnten auf die gleiche falsche Behauptung stoßen, dass „technologisches Wachstum = böse“ sei, und dann ihre „Güte“ zum Ausdruck bringen, indem sie der industriellen Zivilisation von unten den Krieg erklären.

In jedem Fall führen die Auswirkungen zur gleichen technisch-feudalen Dystopie.

Die einzige Möglichkeit, sich aus diesem Dilemma zu befreien, besteht darin, seine grundlegenden Axiome zu ändern und zu erkennen, dass nicht die Technologie an sich gut oder böse ist und auch nicht die Überbevölkerung ein echtes Problem darstellt, sondern dass es vielmehr unsere Bereitschaft ist, böse Ideen zu tolerieren, die das Verhalten der Technologie und der politischen Systeme prägen, was dazu führt, dass diese Systeme faschistisch werden und in ein dunkles Zeitalter kollabieren.